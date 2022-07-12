Рада ЄС схвалила надання Україні 1 мільярда євро
Рада Євросоюзу підтримала виділення €1 млрд макрофінансової допомоги Україні для підтримки економіки
Про це повідомив виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.
"€1 млрд Україні! Після прискореного прийняття ЄС надасть постраждалій від війни державі макрофінансову допомогу. Гроші підуть на різні сфери», – написав Валдіс Домбровскіс.
- 12 липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що ще $1,7 млрд грантової допомоги США надійшли до українського бюджету.
- Того ж дня литовський уряд схвалив пакет допомоги у €10 млн для відновлення України.
- 6 липня Литва заявила про намір надати Україні додаткові €10 млн для відновних робіт
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