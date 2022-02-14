Рада ініціює звернення до міжнародної спільноти у зв'язку з військовою ескалацію РФ щодо України

Про це заявив голова парламенту Руслан Стефанчук на засіданні Погоджувальної ради, передає Еспресо.TV.



"Найближчим часом буде зареєстрована та підписана ініціаторами постанова Верховної Ради України за авторства керівництва парламенту про звернення Верховної Ради України до Організації Об‘єднаних Націй, Європейського парламенту, парламентської асамблеї Ради Європи, парламентської асамблеї ОБСЄ, парламентської асамблеї НАТО, урядів і парламентів усього світу у зв‘язку з ескалацією Росії, безпекової ситуації в Україні", - повідомив він.



Руслан Стефанчук закликав нардепів включити законопроєкт до порядку денного пленарного тижня для оперативного розгляду, а також звернувся до профільного комітету щодо розгляду постанови найближчим часом після її реєстрації.



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