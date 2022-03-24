Рада криміналізувала незаконну зйомку переміщень ЗСУ
Верховна Рада ухвалила законопроект 7189, який передбачає покарання за фото- та відеозйомку переміщень ЗСУ позбавленням волі на строк від 5 до 12 років
Про це написав народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.
Законопроект, зокрема, вводить у Кримінальний кодекс статтю 114-2 "Несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану".
Таким чином, встановлюється кримінальна відповідальність за поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, у тому числі про її переміщення територією України, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних Сил України чи Міністерством оборони України або у офіційних джерелах.
Поширення такої інформації, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану, карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.
Якщо такі дії вчинені за змовою групою осіб або з корисливих мотивів, або з метою надання такої інформації державі-агресору, покарання буде у вигляді позбавленням волі на строк від 8 до 12 років.
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