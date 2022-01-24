Рада має логістичну стратегію на випадок вторгнення РФ, - Стефанчук

Про це під час брифінгу в парламенті заявив Голова ВР Руслан Стефанчук.



"Ми пропрацювали всі можливі випадки, які стосуються діяльності Верховної Ради України. По кожному напряму ми виробили відповідну логістичну стратегію, як діяти у випадку якщо… Ми з точки зору парламенту готові до будь-якого розвитку подій, але більше ясності буде після того, як ми завтра зустрінемося з міністром оборони", – сказав він.



Стефанчук зазначив, що Верховна Рада перебуває на постійному зв‘язку з українськими силовими структурами, Кабінетом Міністрів та Президентом. Також він наголосив, що парламент готовий негайно ухвалювати рішення, яких потребуватиме безпекова ситуація в державі.



"У нас є необхідне забезпечення, необхідне законодавче напрацювання на будь-який розвиток подій, тому в цьому питанні за парламентом не буде ніяких затримок… Ми будемо виконувати ті функції, які покладені на парламент, швидко та ефективно", – підкреслив голова ВР.



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