Рада навряд чи підтримає скасування компенсації на оренду житла нардепів, - Разумков

Про це він заявив під час розмови із журналістами у межах візиту до Ірпінської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів художнього профілю № 1 імені Антона Макаренка, передає Укрінформ.

Разумков не прогнозує скасування виплат компенсацій народним депутатам за оренду житла або винайму готельного номера, бо вважає, що більшість парламентаріїв не підтримають це рішення.

“Це не на рівні законопроєкту, це на рівні рішення Верховної Ради, але навряд воно буде підтримане всіма народними депутатами”, - наголосив він.

Спікер парламенту зауважив, що вважає правильним скасування виплат компенсацій нардепам за оренду житла або винайму готельного номера.

“Достатньо є ресурсів у народних депутатів порівняно з іншими верствами населення, щоб забезпечити себе житлом, об’єктивно, тому це можливо було б зробити, особливо в умовах непростої соціально-економічної ситуації, яка є сьогодні, щоб народні депутати не завжди використовували ці ресурси”, - додав він.

Як відомо, згідно із законом “Про статус народного депутата України”, кошти на оренду житла або винаймання готельного номера народним депутатом передбачені у витратах на забезпечення діяльності парламенту. Право на отримання таких коштів мають парламентарії, які не мають житла в Києві та зареєстровані на відстані понад 30 км від меж столиці. В середньому на оренду житла народні депутати отримують 20 тис. грн щомісячно.

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