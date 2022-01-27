Рада не підтримала звільнення очільника Фонду держмайна Сенниченка

За відставку проголосувало 223 депутатів з необхідних 226, передає Еспресо.TV.



Для прийняття рішення не вистачило трьох голосів. Нардепи заявили, що під час голосування в них не спрацювала кнопка.



Голова ВР Ради Руслан Стефанчук спочатку заявив, що переголосування не буде. Після того, як депутати почали скаржитися на те, що вони віддавали голоси, але кнопка не спрацювала, він оголосив 30-ти хвилинну перерву, аби перевірити систему.



Низка нардепів закликали під час обговорення постанови відкласти розгляд питання. Воги пояснили це тим, що Сенниченко має бути присутнім у залі і відзвітувати про результати своєї роботи.



Нагадаємо, 18 листопада очільник Фонду держмайна Дмитро Сенниченко подав у відставку за власним бажанням.