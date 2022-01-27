Рада не підтримала звільнення очільника Фонду держмайна Сенниченка
У четвер, 27 січня Верховна Рада не підтримала звільнення Дмитра Сенниченка з посади голови Фонду держмайна
За відставку проголосувало 223 депутатів з необхідних 226, передає Еспресо.TV.
Для прийняття рішення не вистачило трьох голосів. Нардепи заявили, що під час голосування в них не спрацювала кнопка.
Голова ВР Ради Руслан Стефанчук спочатку заявив, що переголосування не буде. Після того, як депутати почали скаржитися на те, що вони віддавали голоси, але кнопка не спрацювала, він оголосив 30-ти хвилинну перерву, аби перевірити систему.
Низка нардепів закликали під час обговорення постанови відкласти розгляд питання. Воги пояснили це тим, що Сенниченко має бути присутнім у залі і відзвітувати про результати своєї роботи.
- Нагадаємо, 18 листопада очільник Фонду держмайна Дмитро Сенниченко подав у відставку за власним бажанням.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.78
Купівля 28.78Продаж 29.1
-
EUR
Купівля 32.23Продаж 32.75
- Актуальне
- Важливе