Рада ООН на прохання Пакистану проведе засідання через спалення Корану у Швеції
Рада ООН з прав людини на прохання Пакистану проведе термінове засідання через спалення Корну біля мечеті у Стокгольмі
Про це інформує Al Jazeera.
Представник Ради ООН заявив, що засідання повинно відбутися наприкінці цього тижня.
Водночас міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан у вівторок під час пресконференції в Анкарі заявив, що стурбований тим, що Швеція не змогла зпобігти провокаціям. Він додав, що Туреччина очікує, що Швеція виконає свої зобов'язання за угоду, яку уклали на саміті НАТО минулого року.
- 21 січня у Стокгольмі під посольством Туреччини відбулася антитурецька акція, на якій скандальний активіст Расмус Паладан спалив Коран. МЗС Туреччини закликало розслідувати інцидент.
- 2 липня стало відомо, Іран не відправлятиме нового посла до Швеції на знак протесту проти спалення Корану біля мечеті в Стокгольмі.
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