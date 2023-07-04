Про це інформує Al Jazeera.

Представник Ради ООН заявив, що засідання повинно відбутися наприкінці цього тижня.

Водночас міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан у вівторок під час пресконференції в Анкарі заявив, що стурбований тим, що Швеція не змогла зпобігти провокаціям. Він додав, що Туреччина очікує, що Швеція виконає свої зобов'язання за угоду, яку уклали на саміті НАТО минулого року.