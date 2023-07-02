Іран не відправлятиме до Швеції нового посла на знак протесту проти спалення Корану в Стокгольмі
Іран не відправлятиме нового посла до Швеції на знак протесту проти спалення Корану біля мечеті в Стокгольмі
Про це інформує Reuters.
Зазначають, що в четвер МЗС Ірану викликало тимчасового повіреного у справах Швеції, щоб засудити спалення Корану, що було "образою найсвятіших ісламських святинь".
"Хоча адміністративні процедури щодо призначення нового посла у Швеції завершилися, процес їх відправлення було відкладено через видачу шведським урядом дозволу на осквернення Священного Корану", - написав міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян у твіттері.
Він не уточнив, як довго Іран утримуватиметься від відправки нового посла до Швеції.
- 21 січня у Стокгольмі під посольством Туреччини відбулася антитурецька акція, на якій скандальний активіст Расмус Паладан спалив Коран. МЗС Туреччини закликало розслідувати інцидент.
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