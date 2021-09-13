Рада отримала клопотання про призначення позачергових виборів мера Кривого Рогу

Про це в Telegram повідомив нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура.

"До Ради зайшли документи щодо призначення позачергових виборів мера Кривого Рогу. У парламенту тепер є 90 днів, щоб прийняти рішення", - написав він.

За словами Качури, орієнтовно розгляд цього питання на засіданні Комітету з питань державної влади та місцевого самоврядування відбудеться наступної середи.



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