Рада отримала клопотання про призначення позачергових виборів мера Кривого Рогу
До Верховної Ради надійшло клопотання про призначення позачергових виборів мера Кривого Рогу
Про це в Telegram повідомив нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура.
"До Ради зайшли документи щодо призначення позачергових виборів мера Кривого Рогу. У парламенту тепер є 90 днів, щоб прийняти рішення", - написав він.
За словами Качури, орієнтовно розгляд цього питання на засіданні Комітету з питань державної влади та місцевого самоврядування відбудеться наступної середи.
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