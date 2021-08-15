Нацполіція підтвердила смерть криворізького мера Павлова. Розпочато слідство
"Поліція встановлює обставини смерті Криворізького міського голови"
Пресреліз з такою назвою ввечері 15 серпня 2021 року розмістив на офіційному сайті Національної поліції України відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, передає Еспресо.TV.
"Повідомлення до поліції надійшло 15 серпня близько 16:00. За попередньою інформацією, тіло чоловіка із вогнепальним пораненням виявлено на веранді власного будинку", - зазначають правоохоронці.
Читайте також: Знайдено мертвим мера Кривого Рогу
На місці працюють правоохоронці, триває обстеження домоволодіння, встановлюються свідки події.
На місці події перебувають керівник Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області Анатолій Щадило, начальник Криворізького районного управління поліції, слідчо-оперативні групи та криміналістична лабораторія.
Дивіться також: Оприлюднено фото з будинку загиблого мера Кривого Рогу
Також до Кривого Рогу виїхала слідчо-оперативна група Центрального апарату Національної поліції.
Як наголошується, за даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
- У партії ОПЗЖ, до якої належав покійний криворізький голова Костянтин Павлов (перед цим, з 2005-го він був у складі Партії регіонів), сказали, що мер загинув через "вогнепальне поранення в область грудей".
- На момент виявлення тіла поряд з ним лежав карабін.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.61
Купівля 26.61Продаж 26.85
-
EUR
Купівля 31.2Продаж 31.61
- Актуальне
- Важливе