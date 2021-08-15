Нацполіція підтвердила смерть криворізького мера Павлова. Розпочато слідство

Пресреліз з такою назвою ввечері 15 серпня 2021 року розмістив на офіційному сайті Національної поліції України відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, передає Еспресо.TV.



"Повідомлення до поліції надійшло 15 серпня близько 16:00. За попередньою інформацією, тіло чоловіка із вогнепальним пораненням виявлено на веранді власного будинку", - зазначають правоохоронці.



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На місці працюють правоохоронці, триває обстеження домоволодіння, встановлюються свідки події.

На місці події перебувають керівник Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області Анатолій Щадило, начальник Криворізького районного управління поліції, слідчо-оперативні групи та криміналістична лабораторія.



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Також до Кривого Рогу виїхала слідчо-оперативна група Центрального апарату Національної поліції.

Як наголошується, за даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

У партії ОПЗЖ, до якої належав покійний криворізький голова Костянтин Павлов (перед цим, з 2005-го він був у складі Партії регіонів), сказали, що мер загинув через "вогнепальне поранення в область грудей".

На момент виявлення тіла поряд з ним лежав карабін.





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