"Вогнепальне поранення в область грудей", - ОПЗЖ про смерть мера Кривого Рогу
В минулому керівник забороненого наразі РНБО каналу бізнесгрупи Віктора Медведчука "112" й екскандидат у народні депутати від ОПЗЖ, а нині очільник Молодіжного крила ОПЗЖ Артем Марчевський навів перші відомі йому подробиці щодо загибелі однопартійця, міського голови Кривого Рогу Костянтина Павлова
Про це інформує Еспресо.TV.
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Спершу у себе на фейсбуці він назвав причиною сьогоднішньої смерті Павлова смерті "вогнепальне поранення в голову", але потім вніс уточнення:
"В область грудей, а не вголову".
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