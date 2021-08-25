Юрій Вілкул став в.о мера Кривого Рогу

Про це повідомляє "Перший Криворізький"



У таємному голосуванні не брали участі партії "Слуга народу" та "Сила людей".



Голосував "Блок Вілкула. Українська перспектива" і ОПЗЖ.



"За" проголосували 32 депутати. Участь у голосуванні взяли 33 особи. У міськраді всього 54 депутати.

Вілкул двічі обирався на пост мера Кривого Рогу і керував містом з 2010 по 2020 рік. На місцевих виборах Вілкул оголосив, що знімає свою кандидатуру "за станом здоров'я".