Юрій Вілкул став в.о мера Кривого Рогу
Політик Юрій Вілкул буде виконувати обов'язки міського голови Кривого Рогу
Про це повідомляє "Перший Криворізький"
У таємному голосуванні не брали участі партії "Слуга народу" та "Сила людей".
Голосував "Блок Вілкула. Українська перспектива" і ОПЗЖ.
"За" проголосували 32 депутати. Участь у голосуванні взяли 33 особи. У міськраді всього 54 депутати.
Вілкул двічі обирався на пост мера Кривого Рогу і керував містом з 2010 по 2020 рік. На місцевих виборах Вілкул оголосив, що знімає свою кандидатуру "за станом здоров'я".
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- Поліція розглядає версію про можливе доведення до самогубства міського голови Кривого Рогу Костянтина Павлова.
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