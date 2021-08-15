Слідчі розглядають три версії загибелі мера Павлова

Про це повідомив директор Депаратменту з комунікацій МВС Артем Шевченко, передає Еспресо.TV.



"Кількість варіантів обмежена: це або вбивство, або самогубство, або необережне поводження зі зброєю. Таке буває", - сказав Шевченко в етері телеканалу "Украіна24" у неділю ввечері.



За його словами, які наводить агенція Інтерфакс-Україна, необхідно провести первинні слідчі дії, зрозуміти, що стало причиною інциденту. Також потрібно провести експертизу зброї.



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"Первинні слідчі дії покажуть ознаки ймовірності одного з трьох варіантів", - зазначив речник МВС.



За словами директора з комунікацій МВС, судово-медична експертиза оперативно встановить причину смерті Павлова, а також характер поранення. Однак балістична експертиза, яка вивчить саму зброю, може зайняти трохи більше часу.



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"Поліцейські Дніпропетровської області проводять слідчі дії. Завтра картина буде більш-менш очевидна ніж та, яка сьогодні. Давайте почекаємо", - підсумував Шевченко.





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