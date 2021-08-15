Радник мера Кривого Рогу Павлова не вірить у самогубство шефа
Криворізька ТРК "Рудана" опублікувала на своєму сайті коментар Андрія Гальченка, радника знайденого мертвим в неділю, 15 серпня 2021 року, криворізького міського голови Костянтина Павлова, котрий одним з перших прибув на місце виявлення його тіла
Про це передає Еспресо.TV.
П прибуттю на місце, Гальченко сказав:
"Те, що сталося, жахливо. Я бачив, що Костянтин Павлов лежить на порозі будинку, в напів відчинених дверях, у домашньому одязі, який у крові. Поряд - зброя. Можливо, він ішов комусь відкривати двері, і коли відкрив - тоді пролунав постріл".
У самогубство Павлова він не схильний вірити.
Схожої точки зору дотримуються і в партії "Опозиційна плтаформа - За життя", де називають Костянтина Павлова "молодою, здоровою, оптимістичною людиною".
Нагадаємо, правоохоронцями розпочато кримінальне провадження за статтею 115 (умисне вбивство) КК України.
- В понеділок, 16 серпня 2021 року, за участю глави української держави Володимира Зеленського відбудеться нарада, присвячена встановленню причин та обставин смерті криворізького міського голови Костянтина Павлова.
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