Радник мера Кривого Рогу Павлова не вірить у самогубство шефа

Про це передає Еспресо.TV.



П прибуттю на місце, Гальченко сказав:



"Те, що сталося, жахливо. Я бачив, що Костянтин Павлов лежить на порозі будинку, в напів відчинених дверях, у домашньому одязі, який у крові. Поряд - зброя. Можливо, він ішов комусь відкривати двері, і коли відкрив - тоді пролунав постріл".







У самогубство Павлова він не схильний вірити.



Схожої точки зору дотримуються і в партії "Опозиційна плтаформа - За життя", де називають Костянтина Павлова "молодою, здоровою, оптимістичною людиною".



Нагадаємо, правоохоронцями розпочато кримінальне провадження за статтею 115 (умисне вбивство) КК України.

В понеділок, 16 серпня 2021 року, за участю глави української держави Володимира Зеленського відбудеться нарада, присвячена встановленню причин та обставин смерті криворізького міського голови Костянтина Павлова.