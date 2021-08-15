Завтра силовики звітуватимуть Зеленському щодо розслідування загибелі мера Кривого Рогу Павлова

Про це президент повідомив через соцмережі, інформує Еспресо.TV.



"Завтра заслухаю доповідь керівників правоохоронних органів щодо перших результатів розслідування обставин смерті міського голови Кривого Рогу", - заявив Зеленський, для якого Кривий Ріг є малою батьківщиною.



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Президент України обіцяє "тримати цю справу під особистим контролем і наполягати на регулярних звітах правоохоронців перед громадою Кривого Рогу".

У партії ОПЗЖ, до якої належав покійний криворізький голова Костянтин Павлов (перед цим, з 2005-го він був у складі Партії регіонів), сказали, що мер загинув через "вогнепальне поранення в область грудей".

Павлова знайшли мертвим сьогодні, 15 серпня, на веранді його заміського будинку на околиці Кривого Рогу.

На момент виявлення тіла поряд з ним лежав карабін.





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