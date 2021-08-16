Смерть мера Кривого Рогу: поліція не виключила версію про доведення до самогубства

Про це заявив на брифінгу заступник начальника поліції в Дніпропетровській області Олег Сліпчук, повідомляє РБК-Україна,

На запитання журналіста про те, чи розглядають версію доведення до самогубства, Сліпчук сказав: "Так, не виключається і така версія".

"Будь-яка версія буде зараз перевірятись. Щодо зброї призначена комплексна експертиза", - повідомив він.