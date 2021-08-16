Смерть мера Кривого Рогу: поліція не виключила версію про доведення до самогубства
Поліція розглядає версію про можливе доведення до самогубства міського голови Кривого Рогу Костянтина Павлова
Про це заявив на брифінгу заступник начальника поліції в Дніпропетровській області Олег Сліпчук, повідомляє РБК-Україна,
На запитання журналіста про те, чи розглядають версію доведення до самогубства, Сліпчук сказав: "Так, не виключається і така версія".
"Будь-яка версія буде зараз перевірятись. Щодо зброї призначена комплексна експертиза", - повідомив він.
- Нагадаємо, у селі Вільне під Кривим Рогом 15 серпня виявили тіло криворізького міського голови Костянтина Павлова.
- Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею 115 (умисне вбивство) КК України.
- Радник мера Кривого Рогу Андрій Гальченко не вірить у самогубство начальника.
- Директор Депаратменту з комунікацій МВС Артем Шевченко заявив, що є три версії загибелі Павлова: вбивство, самогубство, необережне поводження зі зброєю.
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