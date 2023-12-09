Рада підтримала законопроєкт про удосконалення процедур суддівської кар’єри

Про це повідомили депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.

Зазначається, що за цей законопроєкт проголосували 244 народних депутати.

Цей законопроєкт передбачає:

зміну строку, до якого суддя зобов’язаний щорічно подати декларацію родинних зв’язків і декларацію доброчесності з 1 лютого на 1 травня;

врегульовується норма, що не може претендувати на посаду судді особа, яка обіймає посаду члена Вищої ради правосуддя (ВРП), члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ);

уповноважує ВРП затверджувати Єдині показники для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) після погодження з ВККСУ, Радою суддів України та Громадською радою доброчесності (ГРД);

Цей документ також є вимогою Єврокомісії.