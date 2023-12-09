Рада підтримала законопроєкт про удосконалення процедур суддівської кар’єри
Верховна Рада України прийняла в цілому законопроєкт щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри
Про це повідомили депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.
Зазначається, що за цей законопроєкт проголосували 244 народних депутати.
Цей законопроєкт передбачає:
- зміну строку, до якого суддя зобов’язаний щорічно подати декларацію родинних зв’язків і декларацію доброчесності з 1 лютого на 1 травня;
- врегульовується норма, що не може претендувати на посаду судді особа, яка обіймає посаду члена Вищої ради правосуддя (ВРП), члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ);
- уповноважує ВРП затверджувати Єдині показники для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) після погодження з ВККСУ, Радою суддів України та Громадською радою доброчесності (ГРД);
Цей документ також є вимогою Єврокомісії.
- Верховна Рада України в суботу, 9 грудня, призначила депутата від фракції "Голос" Ярослава Юрчишина на посаду голови парламентського комітету з питань свободи слова.
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