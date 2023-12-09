Верховна Рада призначила Ярослава Юрчишина головою Комітету з питань свободи слова
Верховна Рада України в суботу, 9 грудня, призначила депутата від фракції "Голос" Ярослава Юрчишина на посаду голови парламентського комітету з питань свободи слова
Про це повідомили депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.
"Верховна Рада затвердила депутата Ярослава Юрчишина (фракція "Голос") на посаду голови Комітету з питань свободи слова", - написав Гончаренко.
Зазначається, що це рішення підтримали 247 народних депутатів.
Відомо, що він замінить на цій посаді Нестора Шуфрича.
- У листопаді повідомлялося, що від фракції "Голос" на посаду голови парламентського комітету з питань свободи слова пропонують призначити народного депутата Ярослава Юрчишина, а "Європейська Солідарність" висунула Ростислава Павленка.
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