Верховна Рада призначила Ярослава Юрчишина головою Комітету з питань свободи слова

Про це повідомили депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.

"Верховна Рада затвердила депутата Ярослава Юрчишина (фракція "Голос") на посаду голови Комітету з питань свободи слова", - написав Гончаренко.

Зазначається, що це рішення підтримали 247 народних депутатів.

Відомо, що він замінить на цій посаді Нестора Шуфрича.