Кого пропонують призначити головою комітету з питань свободи слова. Кандидати від кількох фракцій

Відповідний проєкт постанови №10296 щодо Юрчишина зареєстровано у ВР 27 листопада.

Водночас пропонується відкликати Юрчишина з посади заступника голови комітету з питань антикорупційної політики. У 2019 році його було обрано народним депутатом Верховної Ради IX скликання від партії "Голос" під номером 7 у списку як члена партії.

Ярослав Юрчишин

Фракція "Європейська Солідарність" зареєструвала постанову про призначення Ростислава Павленка головою комітету з питань свободи слова.

"Традиційно цей комітет належить опозиції. "ЄС" – єдина парламентська фракція, яка не голосує за кадрові призначення влади, бюджет, що є важливим критерієм опозиційної фракції. Ми єдина політична група, яка виступила категорично проти політичної цензури на телеканалі Рада і в марафоні й публічно захищаємо свободу слова і право журналістів на професію, навіть в умовах воєнного стану", - йдеться у повідомленні пресслужби ЄС.

У ЄС нагадали, що Ростислав Павленко є керівником аналітичної служби "ЄС", він стоїть за авторством багатьох важливих законів і поправок, в тому числі в сфері медіа. "Має беззаперечний авторитет в журналістському середовищі і точно зможе повернути життя в ледь живий комітет свободи слова".

Ростислав Павленко

Що відомо про справу Шуфрича

У березні 2022 року бійці тероборони столиці затримали Шуфрича під час спроби сфотографувати блокпост. Він пояснив, що просто хотів зробити селфі, і його згодом відпустили. У травні Шуфрич виїхав з України через пункт пропуску "Порубне" у Чернівецькій області, однак вже трохи згодом у коментарі Радіо Свобода він заявив, що повернувся назад.

15 вересня правоохоронці провели обшуки в Шуфрича і знайшли за місцем його проживання радянську символіку й плани автономії Донеччини й Луганщини.

20 вересня Верховна Рада відкликала народного депутата Нестора Шуфрича (група "Платформа за життя і мир") з посади голови парламентського комітету з питань свободи слова. Крім цього Печерський райсуд Києва обрав Шуфричу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Депутата обвинувачують у державній зраді. Його взяли під варту безпосередньо в залі суду.