Рада попередньо затвердила Великий герб України
Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт про великий Державний Герб України
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За проголосували 257 нардепів
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Згідно з Конституцією України, головний елемент великого Державного герба України — малий Державний герб України. Малим Державним гербом України є Тризуб — знак Княжої Держави Володимира Великого. На законодавчому рівні досі не визначено опис великого Державного герба України.
На великому гербі присутні:
- знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України)
- корона Ярослава Мудрого
- лев (герб Галицько-Волинського князівства)
- воїн-козак із рушницею (герб Війська Запорозького)
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
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