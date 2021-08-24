Рада попередньо затвердила Великий герб України

Про це повідомляє Еспресо.TV.



За проголосували 257 нардепів



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Згідно з Конституцією України, головний елемент великого Державного герба України — малий Державний герб України. Малим Державним гербом України є Тризуб — знак Княжої Держави Володимира Великого. На законодавчому рівні досі не визначено опис великого Державного герба України.



На великому гербі присутні:

знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України)

корона Ярослава Мудрого

лев (герб Галицько-Волинського князівства)

воїн-козак із рушницею (герб Війська Запорозького)

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