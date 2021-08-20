Разумков: у Раді вистачить голосів за законопроєкт про Великий герб
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що голосів народних депутатів вистачить, щоб ухвалити в першому читанні законопроєкт "Про великий Державний Герб України" на позачерговій сесії 24 серпня
Про це він повідомив на брифінгу в Києві у п'ятницю, передає Укрінформ.
"Наскільки я розумію, голосуватися він буде в першому читанні, там необхідно 226 голосів. Тому враховуючи кількість народних депутатів, яка планується для участі і знаючи позицію деяких із них, я думаю, що буде достатньо для того, щоб проголосувати цей законопроєкт у першому читанні", - наголосив Разумков.
- Нагадаємо, Верховна Рада збереться на позачергове засідання 24 серпня. Будуть розглядати затвердження Великого герба України
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