Разумков: у Раді вистачить голосів за законопроєкт про Великий герб

Про це він повідомив на брифінгу в Києві у п'ятницю, передає Укрінформ.

"Наскільки я розумію, голосуватися він буде в першому читанні, там необхідно 226 голосів. Тому враховуючи кількість народних депутатів, яка планується для участі і знаючи позицію деяких із них, я думаю, що буде достатньо для того, щоб проголосувати цей законопроєкт у першому читанні", - наголосив Разумков.

Нагадаємо, Верховна Рада збереться на позачергове засідання 24 серпня. Будуть розглядати затвердження Великого герба України

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