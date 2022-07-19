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Рада призначила Оксану Жолнович новою очільницею Мінсоцполітики

19 липня, 2022 вiвторок
12:34
політика Оксана Жолнович

Верховна Рада України на засіданні 19 липня призначила Оксану Жолнович новою очільницею Міністерства соціальної політики

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

"Рада призначила Оксану Жолнович на посаду Міністра соціальної політики України. Будемо сподіватись на якісну роботу. Соціальна сфера, особливо в умовах війни, одна з найприорітетніших", - написав нардеп.

"За" призначення Жолнович проголосували 282 депутати.

Довідково. Оксана Жолнович із 1996 по 2001 роки навчалася у Львівському національному університеті імені Франка за спеціальністю "правознавство", захистила кандидатську дисертацію на тему "Система трудового права України". Доцентка кафедри соціального права ЛНУ ім. Франка, у 2017-2019 працювала помічницею ректора Львівського університету фізкультури імені Івана Боберського. У 2019-2021 роках Жолнович була радницею міністра соціальної політики. Була членом правління Фонду соціального страхування від тимчасової непрацездатності.  У 2009-2019 входила до Ради адвокатів Львівської області. Від партії "Сила людей" Жолнович 4 рази балотувалася до рад різних рівнів (Верховна Рада, Львівська міська та обласна ради), та жодного разу не була обраною.

  • Нагадаємо, 15 липня Марина Лазебна подала у відставку з посади очільниці міністерства соцполітики України. Вона була міністеркою з 2020 року. 
  • 18 липня парламент погодив звільнення Лазебної – за проголосували 277 депутатів.

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