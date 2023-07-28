Рада просить ЮНЕСКО позбавити Росію членства
28 липня Верховна Рада України закликала Організацію Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури позбавити Росію членства
Про це повідомив депутат Ярослав Железняк.
Це рішення підтримало 296 народних обранців.
Фото: Ярослав Железняк
Згідно з проєктом постанови Рада закликала ЮНЕСКО до позбавлення РФ членства в Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки й культури, а також у її органах.
Негайно відправити в Україну місію для оцінки руйнувань, спричинених атаками РФ на об’єкти Всесвітньої спадщини у Львові та Одесі, встановлення допомоги та захисту ЮНЕСКО. Також ВРУ просить іноземні країни забезпечити розслідування злочинів у межах національних та міжнародних юрисдикцій.
- У ЮНЕСКО засудили ракетну атаку по Львову 6 липня. Місто проводить переговори з організацією, яка допоможе відбудувати будинки – пам’ятки історичної спадщини.
- Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) 22 та 23 липня засудила ракетний удар Росії по культурних об'єктах Одеси.
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