Про це повідомив депутат Ярослав Железняк.

Це рішення підтримало 296 народних обранців.

Фото: Ярослав Железняк

Згідно з проєктом постанови Рада закликала ЮНЕСКО до позбавлення РФ членства в Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки й культури, а також у її органах.

Негайно відправити в Україну місію для оцінки руйнувань, спричинених атаками РФ на об’єкти Всесвітньої спадщини у Львові та Одесі, встановлення допомоги та захисту ЮНЕСКО. Також ВРУ просить іноземні країни забезпечити розслідування злочинів у межах національних та міжнародних юрисдикцій.