Про це повідомили на сайті організації.

"ЮНЕСКО засуджує вибух, що стався минулої ночі в історичній будівлі у Львові, розташованій у буферній зоні об'єкта всесвітньої спадщини "Львів - ансамбль історичного центру", - йдеться у дописі.

Також організація висловила співчуття сім'ям жертв та свою підтримку пораненим та мешканцям Львова.

ЮНЕСКО також нагадує про зобов'язання держав-учасниць за цими широко ратифікованими нормативними документами. Держави-учасниці Конвенції про охорону всесвітньої спадщини зобов'язуються не вживати жодних навмисних заходів, які могли б завдати шкоди культурній та природній спадщині, розташованій на території інших держав-учасниць. Ці зобов'язання поширюються і на буферні зони.

Буферні зони - це додатковий рівень захисту об'єктів всесвітньої спадщини, межі яких визнаються і затверджуються Комітетом всесвітньої спадщини.

Відповідно до Гаазької конвенції 1954 року, держави-учасниці також зобов'язуються утримуватися від будь-яких актів ворожості, спрямованих проти культурних цінностей.

Російська атака по Львову

Уночі на 6 липня вороже військо атакувало Львів ракетами: пошкоджено багатоквартирний будинок, який є пам'яткою архітектури місцевого значення, школу, гуртожитки. Загинули 10 людей, ще 42 людини отримали поранення, з них три дитини. Більше про нічну атаку читайте тут.

Пізніше стало відомо, що внаслідок російської атаки постраждав об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Львів: Ансамбль історичного центру", міністерство культури закликало організацію до дій. Також внаслідок вибухової хвилі через нічний ракетний обстріл Львова зачепило і Дім Франка: у кількох приміщеннях вибило шибки.