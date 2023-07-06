У Львові від удару ракет постраждала пам'ятка ЮНЕСКО, Мінкульт очікує від організації більших за "глибоке занепокоєння" дій
Внаслідок російської атаки вночі 6 липня постраждав об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Львів: Ансамбль історичного центру", міністерство культури закликає організацію до дій
Про це повідомляє міністр культури Олександр Ткаченко.
Ракета "калібр" потрапила по історичному центру, який є буферною зоною в межах пам'ятки ЮНЕСКО.
Повідомляється, що комплекс із 17 житлових будинків, що розташований по вулиці Стрийській на розі з вулицею Академіка Сахарова №50-76в має статус пам’ятки архітектури місцевого значення. Ці будинки житлового комплексу для викладачів Львівської політехніки 1930 років занесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.
"Терміново офіційно повідомляємо ЮНЕСКО про це і як завжди чекаємо дій більших, ніж просто глибоке занепокоєння. Держава, яка не шанує ні життя людей, ні пам'ять, ні історію чужої незалежної країни, не має жодного права бути повноправним членом міжнародних організацій", - коментує міністр культури Олександр Ткаченко.
Мер Львова Андрій Садовий своєю чергою зазначив, що "руйнування спадщини такого рівня це злочин проти світової культури".
- Уночі на 6 липня вороже військо атакувало Львів ракетами: пошкоджено багатоквартирний будинок, який є пам'яткою архітектури місцевого значення, школу, гуртожитки. Є четверо загиблих та 37 травмованих.
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