Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

Документ підтримали 332 нардепи, проти не виступив жоден.

Ідеться про угоду, яку Київ та Анкара підписали на початку лютого 2022 року. Це рамковий документ, який встановлює обов’язки сторін, у тому числі для "покращення інвестиційного клімату для турецьких компаній у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузі".

На початку лютого міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що угода зокрема дозволить будівництво заводу Bayraktar в Україні для виробництва безпілотників, а також навчального центру.

8 серпня стало відомо, що Халюк Байрактар придбав в Україні ділянку для будівництва заводу з виробництва безпілотників "Байрактар". Завод планують звести за 2 роки.

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