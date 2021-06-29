Рада скасувала штрафи для жителів з ОРДЛО за в'їзд в Україну з боку Росії
Верховна Рада прийняла законопроєкт №5478, що стосується тимчасових підстав незастосування штрафів за порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї
Про це повідомляє "Цензор.НЕТ".
Зокрема народні депутати проголосували за проєкт закону про внесення зміни до розділу II "Прикінцеві положення" закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню COVID-19" про тимчасові підстави незастосування заходів адміністративного впливу за порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї".
За таке рішення проголосували 292 присутніх депутатів. Перед голосуванням голова комітету ВРУ з питань прав людини Дмитро Лубинець назвав законопроєкт важливим документом.
"Зараз розпочинається вступна кампанія. Ми хочемо, щоб наші діти, які проживають на тимчасово окупованій території, вступали в українські вищі навчальні заклади. Саме цей крок дозволить їм та їхнім батькам, приїжджаючи на нашу територію, не отримувати додаткові адміністративні стягнення", - зазначив він.
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