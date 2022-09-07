Про результати голосування повідомляє сайт Верховної Ради.

За проєкт Закону про внесення змін до Розділу II Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" щодо встановлення обмежень для призначення директора Національного антикорупційного бюро України у зв’язку із введенням воєнного стану (№8003) проголосували 285 депутатів.

Зміни підтримали більшість депутатів з усіх фракцій Ради. Жодного голосу не дала лише "Європейська Солідарність".

Відзначимо, що ініціаторами змін стали провладні депутати Давид Арахамія, Олександр Корнієнко, Анастасія Радіна, а також "антикорупціонерка" з "Голосу" Олександра Устінова.

Автори законопроєкту запропонували доповнити Розділ II Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" новим пунктом, у якому зазначається, що директором НАБУ не може бути призначена особа, яка після введення воєнного стану Указом Президента України від 24 лютого 2022 року перебувала за межами України сукупно понад 21 день станом на останній день прийому документів від осіб, які претендують на участь у конкурсі.

При цьому зазначається, що обмеження не поширюється на осіб, які перебували за межами України більше зазначеного строку на лікуванні внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби, або у відрядженні у зв'язку з виконанням завдань в інтересах національної безпеки і оборони.

Ухвалення законопроєкту №8003 нівелювало запропонований парламенту законопроєкт №7654, яким пропонували змінити низку вимог до кандидатів на посаду керівника НАБУ, що послабило б його політичну незалежність та зірвало б уже розпочатий конкурс на посаду нового директора бюро.

Його критикували як в Україні, так і наші партнери у Європі. Зокрема серед критиків був і "Центр протидії корупції", який проте, позитивно сприйняв ухвалений сьогодні законопроєкт:

"Чергову атаку на НАБУ відбито. І це чудова новина", - йдеться у дописі ЦПК у фейсбук.

Проте його критикують опозиційні депутати. Ярослав Железняк з "Голосу" (серед депутатів якого є й ініціатор закону та його прихильники) так коментує голосування:

"Чому саме 21 день, чому тільки для голови НАБУ, чому зараз – так ніхто і не пояснив".

Олексій Гончаренко з "ЄС" запитує, хто буде рахувати відрядження і його мотиви, та зазначає, що це зроблено, щоби позбавити можливості певних кандидатів висуватись на голову НАБУ:

"Таким чином відсікається кандидатура Руслана Рябошапки та Дар’ї Каленюк".

Ще один депутат від "Європейської Солідарності", Володимир Ар'єв, більш ґрунтовно пояснює мотиви влади:

"Верховна Рада сьогодні обмежила коло осіб, які можуть претендувати на голову НАБУ. Якщо хтось без оформленого відрядження перебував за кордоном 21 день сукупно – він "в прольоті". А це:

юристи-волонтери, які моталися туди-сюди з тим, чим влада не забезпечила ЗСУ;

юристи, які працювали в міжнародних організаціях і судах та відстоювали там інтереси України;

зрештою, юристи-жінки, які могли би за своїми якостями претендувати на посаду, але виїхали через дітей.

До речі, серед перших двох категорій точно є достойники. Чесні і віддані Україні люди. Але влада обмежує коло свідомо. Бо вільні і непідконтрольні".

Нагадаємо, 5 вересня комітет Верховної Ради з питань організації державної влади підтримав за основу законопроєкт №7654, який змінює порядок проведення конкурсу на посаду директора НАБУ. Уже на цьому тижні фракція "СН" має намір протягнути цей законопроєкт через Раду.

Цього ж дня посли держав "Групи семи" висловили стурбованість законопроєктом №7654, який ставить під питання незалежність конкурсу на голову ключового антикорупційного органу України.

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