Рада ухвалила запровадити санкції проти Ірану на 50 років

Про це пише нардеп Олексій Гончаренко.

Законопроєкт №9333 підтримало 328 народних обранців.

"Після того, як вони допомагають Росії, надають сотні шахедів, які кошмарять наші міста, треба ще й розривати дипломатичні відносини. Санкції – це добре, але недостатньо", – наголосив Гончаренко.

Раніше це рішення прийняла Рада національної безпеки і оборони України.