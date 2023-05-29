Рада ухвалила запровадити санкції проти Ірану на 50 років
У понеділок, 29 травня, Верховна Рада України погодила введення санкцій проти Ірану на 50 років
Про це пише нардеп Олексій Гончаренко.
Законопроєкт №9333 підтримало 328 народних обранців.
"Після того, як вони допомагають Росії, надають сотні шахедів, які кошмарять наші міста, треба ще й розривати дипломатичні відносини. Санкції – це добре, але недостатньо", – наголосив Гончаренко.
Раніше це рішення прийняла Рада національної безпеки і оборони України.
- 24 травня Володимир Зеленський звернувся до іранського народу із закликом припинити підтримку російського терору в Україні.
- 27 травня Іран вкотре відкинув звинувачення президента України Володимира Зеленського у постачанні Росії ударних дронів Shahed.
- 28 травня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови, який передбачає запровадження санкцій проти Ірану терміном на 50 років.
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