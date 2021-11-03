Рада відправила у відставку очільника Міндовкілля Абрамовського

Про це передає Еспресо.TV.



За відставку Абрамовського проголосували 322 народні депутати.



Абрамовський очолював Міндовкілля з 19 червня 2020 року. До цього він займав посаду заступника очільника цього міністерства.

Нагадаємо, Роман Абрамовський написав заяву про відставку з посаду міністра охорони навколишнього середовища і природних ресурсів 19 жовтня.