Рада відправила у відставку очільника Міндовкілля Абрамовського
Верховна Рада 3 листопада ухвалила рішення про відставку Романа Абрамовського з посади очільника Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України
Про це передає Еспресо.TV.
За відставку Абрамовського проголосували 322 народні депутати.
Абрамовський очолював Міндовкілля з 19 червня 2020 року. До цього він займав посаду заступника очільника цього міністерства.
- Нагадаємо, Роман Абрамовський написав заяву про відставку з посаду міністра охорони навколишнього середовища і природних ресурсів 19 жовтня.
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