Рада вимагає від Росії припинити переслідування Джелялова та Ахтемових

Про це повідомляє Радіо Свобода.



Відповідну заяву підтримали 293 народних депутати.

Депутат Ради від фракції "Голос" Рустем Умеров повідомив, що в укладеній 30 народними депутатами заяві України мова йде про те, що Верховна Рада:

Вимагає припинити незаконні обшуки, викрадення і арешти кримських татар;

Засуджує грубі порушення міжнародного гуманітарного права – системні переслідування корінного кримськотатарського народу за національною ознакою;

Наголошує на неприпустимості переслідування учасників "Кримської платформи", створеної "для вирішення конфлікту мирним способом";

Закликає зняти заборону на в’їзд до Криму лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву та голові Меджлісу Рафату Чубарову, а також закрити сфабриковані справи проти членів Меджлісу;

Висловлює занепокоєння у зв’язку зі штучною зміною демографії півострова.

Український парламент звертається до національних урядів і парламентів іноземних держав, міжнародних організацій та до їхніх парламентським асамблей із закликом "засудити агресивну політику Кремля і посилити політичний, дипломатичний і санкційний тиск на Росію у зв’язку з численними порушеннями прав людини на тимчасово окупованих територіях.



А також парламент закликає учасників "Кримської платформи" "посилити співпрацю для звільнення і відновлення в правах незаконно затриманих представників корінних народів України".

Нагадаємо, російський окупаційний "суд" у Сімферополі взяв під варту заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова до 4 листопада. Також суд заарештував Азіза і Асана Ахтемових.

Федеральна служба безпеки Росії заявила, що вибух газопроводу в окупованому Криму в серпні 2021 року нібито був організований української розвідкою, а також залучалися кримчани Асан і Азіз Ахтемови й заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов.

ФСБ Росії показала відеофрагменти допитів із нібито зізнанням фігурантів "справи" про диверсію на газопроводі в окупованому Криму Асана й Азіза Ахтемових.

Захист заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова подав апеляцію на рішення окупаційного "суду", який відправив його під варту.

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