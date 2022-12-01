Про це повідомив у Telegram нардеп Ярослав Железняк.

За це рішення проголосували 269 нардепів.

Кожну із зазначених відпусток може бути надано тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, нобхідного для проїзду в межах України

Згідно з проєктом закону, під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися частина щорічної основної відпустки, а також відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення.

Відповідно до документу, частина щорічної основної відпустки може бути надана один раз протягом календарного року за умови одночасної відсутності не більше 30% від загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу.

3 листопада Верховна Рада України прийняла у першому читанні законопроєкт про надання військовим відпусток під час воєнного стану.

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