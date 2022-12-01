Рада визначила умови надання відпусток військовослужбовцям під час воєнного стану
Верховна Рада України 1 грудня схвалила законопроєкт №8081 про надання військовослужбовцям відпусток під час воєнного стану
Про це повідомив у Telegram нардеп Ярослав Железняк.
За це рішення проголосували 269 нардепів.
Кожну із зазначених відпусток може бути надано тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, нобхідного для проїзду в межах України
Згідно з проєктом закону, під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися частина щорічної основної відпустки, а також відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення.
Відповідно до документу, частина щорічної основної відпустки може бути надана один раз протягом календарного року за умови одночасної відсутності не більше 30% від загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу.
- 3 листопада Верховна Рада України прийняла у першому читанні законопроєкт про надання військовим відпусток під час воєнного стану.
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