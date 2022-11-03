Відпустки для військових під час воєнного стану: Рада ухвалила законопроєкт у першому читанні
3 листопада Верховна Рада України прийняла у першому читанні законопроєкт про надання військовим відпусток під час воєнного стану
Про це інформують в телеграмі нардепи Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.
Сьогодні Рада прийняла у першому читанні законопроєкт №8081 про внесення зміни до пункту 18 статті 10-1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".
330 народних обранців підтримали надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану.
Проєкт закону передбачає можливості надання українським військовим під час дії воєнного стану відпустки зі збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.
Наступного разу депутати зберуться аби підтримати законопроєкт у другому читанні.
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