Рада заборонила використання образів дітей у продукції еротичного характеру

За відповідне рішення проголосували 344 нардепи, передає Еспресо.TV.



Також з метою захисту морального та фізичного життя дітей забороняється втягнення дітей у діяльність з виробництва й обігу продукції сексуального чи еротичного характеру, порнографічних матеріалів, надання послуг, а також організації й проведення видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру.



Рішення про обмеження обігу матеріалів і продукції сексуального характеру за віковою ознакою ухвалюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування за погодженням з відповідними центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки.



Крім цього, перед трансляцією теле- і радіопрограм сексуального чи еротичного характеру необхідно обов'язково робити звукове або текстове повідомлення про характер програми і заборону перегляду чи прослуховування її дітьми.

Нагадаємо, 15 лютого в Україні збільшився тариф на лікування онкохворих дітей.