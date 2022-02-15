Рада заборонила використання образів дітей у продукції еротичного характеру
Верховна Рада України ухвалила законопроєкт у другому читанні, яким забороняється створення та розповсюдження фото або відео сексуального чи еротичного образу дітей
За відповідне рішення проголосували 344 нардепи, передає Еспресо.TV.
Також з метою захисту морального та фізичного життя дітей забороняється втягнення дітей у діяльність з виробництва й обігу продукції сексуального чи еротичного характеру, порнографічних матеріалів, надання послуг, а також організації й проведення видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру.
Рішення про обмеження обігу матеріалів і продукції сексуального характеру за віковою ознакою ухвалюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування за погодженням з відповідними центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки.
Крім цього, перед трансляцією теле- і радіопрограм сексуального чи еротичного характеру необхідно обов'язково робити звукове або текстове повідомлення про характер програми і заборону перегляду чи прослуховування її дітьми.
- Нагадаємо, 15 лютого в Україні збільшився тариф на лікування онкохворих дітей.
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