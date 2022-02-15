В Україні збільшився тариф на лікування онкохворих дітей, - Ляшко

Про це заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко.



"У цьому році ми заклали ще більше коштів на виявлення та лікування онкологічних хвороб, а також збільшуємо тарифи, за якими Національна служба здоров’я оплачує медичні послуги лікарням, які лікують онкохворих дітей. Зокрема, тариф на діагностику та хіміотерапевтичне лікування онкозахворювань у дітей збільшився на 40% (із 90 тис. грн у 2021 році до 128 тис. гр. у 2022 році), на діагностику та хіміотерапевтичне лікування онкогематологічних захворювань (лейкемія, лімфома) - на 37%: із 164 тис. гр. до 224 тис. грн", - повідомив він.



Очільник МОЗ зауважив, що трансплантацію кісткового мозку в Україні онкохворим дітям роблять безкоштовно. У 2022 році провели 8 таких операцій, а у 2021 році - 77. МОЗ платить 1,8 млн грн за родинну трансплантацію та 2,4 млн за трансплантацію з донорським етапом. Ці гроші покривають витрати на пошук донора та забір клітин, трансплантацію та посттрансплантаційний супровід реципієнта.



За словами Віктора Ляшка, МОЗ через централізовану закупівлю повністю забезпечує потребу в ліках для проведення хіміотерапії дітям.



"За кошти державного бюджету у 2021 році здійснено закупівлю 134 позицій лікарських засобів на суму понад 222 млн грн. У 2022 році за відповідним напрямом планується до закупівлі 139 позицій лікарських засобів і медичних виробів", - заявив міністр.



Він додав, що про залишки ліків і терміни очікуваних постачань можна дізнатися за допомогою чатботу на сторінці державного підприємства "Медичні закупівлі України".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb