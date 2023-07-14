Рада закликала РНБО запровадити санкції проти представників спортивних організацій РФ і Білорусі
У п'ятницю, 14 липня, Верховна Рада України закликала Раду національної безпеки та оборони ввести обмеження проти представників спортивних організацій Росії та Білорусі
Відповідний проєкт постанови №9408 з'явився на сайті ВРУ.
Так Рада наполягає на запроваджені персональних спеціальних економічних та інших санкцій проти представників спортивних організацій РФ і Білорусі. Так санкції передбачають, зокрема:
- блокування активів;
- обмеження торговельних операцій;
- обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;
- запобігання виведенню капіталів за межі України та зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань;
- обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж;
- припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами;
- позбавлення державних нагород України та інших форм відзначення.
Обмеження пропонують застосувати на строк до 10 років.
До санкційного списку увійшли:
- колишній менеджер збірної Росії з хокею, член залу хокейної слави Павло Буре;
- заступник міністра спорту та туризму Білорусі Олександр Барауля;
- засновник, тренер об'єднання волейболу RUSVOLLEY Іван Колесник;
- міністр у справах молоді, фізичної культури та спорту Омської області Дмитро Крикор'янц;
- почесний член Міжнародного олімпійського комітету, член виконкому олімпійського комітету Росії Олександр Попов.
13 липня стало відомо, що Національні олімпійські комітети Росії та Білорусі не отримають запрошення на Олімпійські ігри-2024 у Парижі.
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