Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Спорт РФ та Білорусь не отримають запрошення на Олімпіаду-2024

РФ та Білорусь не отримають запрошення на Олімпіаду-2024

13 липня, 2023 четвер
18:26
Спорт санкції проти Росії

Національні олімпійські комітети Росії та Білорусі не отримають запрошення на Олімпійські ігри-2024 у Парижі

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародного олімпійського комітету.  

РФ та Білорусь не отримають 26 липня запрошення від МОК на участь у літніх Олімпійських іграх 2024 року у Парижі. 

Запрошення до національних олімпійських комітетів буде розіслано 26 липня, за рік до початку Олімпіади. До участі в Іграх запрошено 203 НОК. Росію та Білорусь не запросили через санкції, які МОК запровадив проти них через повномасштабну агресію проти України. Ігри може пропустити й Гватемала, членство якої у МОК тимчасово призупинено.  

МОК наголосив, що остаточне рішення щодо участі росіян та білорусів у Олімпіаді буде ухвалено пізніше. Наразі президент організації Томас Бах просуває ініціативу з участі росіян та білорусів в Іграх в Парижі у нейтральному статусі. Зокрема, 28 березня виконком МОК рекомендував міжнародним федераціям допустити до участі у змаганнях російських і білоруських спортсменів, які не підтримують війну проти України.

Що відомо про участь росіян та білорусів в Олімпіаді

27 січня очільник МОК Томас Бах заявив, що виступає за участь росіян та білорусів у Олімпіаді-2024, навіть попри погрози України бойкотувати Ігри. За словами президента Міжнародного олімпійського комітету, заява про бойкот Олімпіаду-2024, про від президента Національного олімпійського комітету України Вадима Гутцайта, "не відповідає місії МОК".   

29 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що написав листа лідеру Франції Емманюелю Макрону через можливий допуск росіян на Олімпіаду-2024 у Парижі.

30 січня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав МОК, який виступає за участь росіян та білорусів в Олімпіаді-2024, промоутером війни РФ проти України. А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у разі допуску росіян до Олімпіади-2024, на Іграх у Парижі зможуть виступити представники армії РФ. У МОК відповіли на критику з боку української влади та спортивної спільноти, назвавши її наклепами. Згодом у Латвії повідомили, що країна не братиме участі в Олімпійських іграх 2024 року разом з росіянами та білорусами, якщо на момент ігор в Україні триватиме війна.

У лютому Олімпійська рада Азії ухвалила рішення про участь спортсменів з Росії та Білорусі в Азійських іграх без попередніх консультацій із 45 країнами, який на них виступлять. У раді пояснили, що 500 спортсменів з Білорусі та РФ не братимуть участі в розіграші медалей та не отримуватимуть нагород. Також OCA пообіцяла забезпечити, аби азійські спортсмени не потрапили в невигідне становище в боротьбі за ліцензії на Олімпіад-2024. 

20 лютого вимогу відсторонити атлетів з РФ та Білорусі від Олімпіади підтримали 34 країни. Вже 21 лютого МОК назвав резолюцію Європарламенту з вимогою відсторонити росіян та білорусів від міжнародних змагань такою, що суперечить місії Олімпійських ігор. Президент МОК Томас Бах заявив, що відсторонення росіян та білорусів від міжнародних змагань є порушенням прав людини. 

30 березня Кабінет Міністрів ухвалив рішення, що українські спортсмени бойкотуватимуть турніри, на яких будуть представлені спортсмени з Росії чи Білорусі. У квітні президент ПАРЄ Тіні Кокс назвав неприпустимою участь росіян та білорусів в Олімпіаді-2024 через війну РФ проти України.

22 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, у якій закликала МОК не допускати спортсменів з Білорусі та РФ до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх в Парижі у 2024 році навіть під нейтральним прапором. 

Росія
Білорусь
МОК
санкції проти Росії
Війна з Росією
Олімпіада-2024
Читайте також:
Сергій Лавров
13 липня, 2023 четвер
"Україна отримає F-16 за графіком": Кулеба відповів на заяву Лаврова про "загрозу з боку Заходу в ядерній сфері"
Бен Воллес
12 липня, 2023 середа
"Ми не Amazon": міністр оборони Британії відреагував на критику Зеленського про відсутність запрошення України в НАТО
саміт НАТО у Вільнюсі
Автор Юлія Осим
12 липня, 2023 середа
"Одного дня запитають, хто втратив Україну": що дав Україні саміт НАТО та чого боїться Альянс
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.69
    Купівля 36.69
    Продаж 37.4
  • EUR
    Купівля 40.79
    Продаж 41.76
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
14 липня
12:33
Микола Уршалович
На Мелітопольському напрямку Сили оборони за тиждень просунулися на 1,7 км
12:22
Віктор Орбан
Орбан про війну в Україні: Якщо американці захочуть, мир настане завтра вранці
12:12
Кулеба
Кулеба: За 48 годин до саміту НАТО в тексті комюніке не мало бути згадки про запрошення України
12:01
OPINION
Олексій Панич
Україна — НАТО. Путін тут ні при чім 
11:59
Оновлено
Верховна Рада
Різдво 25 грудня: Рада змінила дати святкування деяких держсвят
11:55
Дмитро Кулеба
"Це було прикре непорозуміння": Кулеба прокоментував вислів Воллеса про недостатню вдячність України
11:42
Кадр з фільму Антоніо Лукіча "Люксембург, Люксембург"
Відтепер стрічка "Люксембург, Люксембург" Антоніо Лукіча доступна до перегляду онлайн
11:42
Оновлено
на фото Тетяна Плачкова
Рада припинила повноваження депутатки від забороненої ОПЗЖ Плачкової
11:31
Зробив із власного дому "спостережний пункт" за ЗСУ: СБУ викрила колаборанта на Донеччині
11:24
На фото: Американська гільдія сценаристів
Голлівудські актори оголосили страйк через зарплати та використання ШІ
11:23
Окупанти
Аби виконати план із затримань, росіяни закликають мешканців ТОТ півдня України доносити на сусідів
11:18
Chandrayaan 3
Індія запустить місію Chandrayaan 3 із висадки на Місяць: де дивитися старт
11:00
Кирило Буданов
Буданов: У нас є свої люди в найближчих до Путіна кабінетах
10:56
гурт Kozak System
Kozak System презентував гімн обʼєднаної штурмової бригади "Лють"
10:52
Укренерго: 13 липня вечірнє споживання електроенергії було найвищим за весь тиждень
10:51
Ексклюзив
Сергій Згурець
Україна переважатиме РФ у артилерії на окремих напрямках завдяки касетним боєприпасам, - Згурець
10:26
російський атомний підводний човен
Розвідка Британії пояснила, чому Росія вперше не виведе атомні підводні човни на парад ВМФ
10:26
російські військові окупанти
Армія РФ за добу обстріляла 10 областей: 5 людей загинуло, 10 поранено. Ситуація в регіонах
10:21
садиба Сікорського у Києві
Мінкульт погодився передати садибу Сікорського у власність громади Києва
10:20
Ракетоносій "калібрів"
У Чорному морі чергують два ворожі ракетоносії з 12 "калібрами"
10:20
Огляд
світ, міжнародний огляд
Коли Європа перестане залежати від армії США та чи подорожчають ціни на продукти. Акценти світових ЗМІ 14 липня
10:08
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют 14 липня: євро дорожчає, а долар дешевшає
10:01
OPINION
Олексій Голобуцький
Агенти ФСБ в рясах та з кадилами
09:58
Обстеження у сімейного лікаря
Китайські вчені розробили біомаркер для діагностики хвороби Паркінсона на ранніх стадіях
09:52
"На все приходить час розплати": Череватий прокоментував передачу Україні касетних боєприпасів
09:31
Оновлено
Атака шахедів на Кривий Ріг
Нічна атака України 14 липня: у Кривому Розі знищена адмінбудівля комунального підприємства, є постраждалий
09:25
Будинок офіцерів, Вінниця, ракетний удар
Рік тому російські війська вдарили крилатими ракетами по Вінниці. Внаслідок атаки загинули 29 людей
08:54
Пентагон
Байден дозволив Пентагону відправити в Європу близько 3 тис. резервістів
08:49
F-16
Південна Корея та США провели повітряні навчання зі стратегічним бомбардувальником на тлі запуску КНДР балістичної ракети
08:22
Японія і ЄС
ЄС скасує обмеження на імпорт японських харчових продуктів, встановлені після катастрофи на Фукусімі
08:21
ППО
Сили ППО знищили 16 із 17 "шахедів" і 7 розвідувальних БПЛА
08:18
Оновлено
Окупанти
ЗСУ ліквідували 550 росіян та знищили 9 бронемашин, 2 крилаті ракети й 31 дрон за добу
08:00
OPINION
Карл Волох
Про маніпуляції з ленд-лізом
07:30
командир 58 армії рф Іван Попов
Звільнення російського командира 58 армії Попова підтверджує слабку оборону окупантів на Запорізькому напрямку, - ISW
06:55
Еммануель Макрон
Франція схвалила збільшення військових витрат: це викликано війною в Україні і глобальними загрозами
06:26
Євросоюз та країни G7 засудили запуски КНДР балістичних ракет
05:55
Патрік Райдер
Вагнерівці наразі не беруть участі у бойових діях в Україні, - Пентагон
05:28
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
На ЗАЕС перебувають близько 500 окупантів
04:53
путін пригожин
Путін заявив, що ПВК Вагнера юридично не існує і розповів про зустріч з Пригожиним
04:10
Українцям дозволили самостійно вивчати теорію для іспиту на водійські права
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV