Рада збереться на позачергове засідання 7 жовтня
Верховна Рада України проведе позачергове засідання в четвер, 7 жовтня
Про це під час засідання Погоджувальної ради заявив спікер ВР Дмитро Разумков, передає Еспресо.TV.
"Від 153 народних депутатів надійшла пропозиція про проведення позачергового засідання. Воно планується на четвер, як завжди, о 16:00. Ініціатор (Антон - ред.) Поляков", - зауважив він.
- Нагадаємо, голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія запросив листи для збору підписів за розгляд пропозиції про зняття Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.
- Згодом, у Раді підготували підписні листи за відставку Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту.
- Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що звільнення та призначення нового спікера ВР замість Дмитра Разумкова парламент розгляне не раніше середи, 6 жовтня.
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