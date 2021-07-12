Рада збереться на позачергову сесію у переддень свята Незалежності, - Разумков

Про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, передає Інтерфакс-Україна.

"Точно буде урочисте засідання в День Незалежності, і планується позачергова сесія Верховної Ради на 23 серпня, під час проведення "Кримської платформи", - сказав Разумков.

Він сподівається, що проведення цієї підтримають нардепи.

"Саме народні депутати її ініціюватимуть, щоб затвердити відповідну резолюцію, постанову, пов'язані з "Кримською платформою", - підсумував голова ВР.