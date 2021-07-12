Рада збереться на позачергову сесію у переддень свята Незалежності, - Разумков
Позачергова сесія парламенту запланована на 23 серпня і буде присвячена "Кримській платформі"
Про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, передає Інтерфакс-Україна.
"Точно буде урочисте засідання в День Незалежності, і планується позачергова сесія Верховної Ради на 23 серпня, під час проведення "Кримської платформи", - сказав Разумков.
Він сподівається, що проведення цієї підтримають нардепи.
"Саме народні депутати її ініціюватимуть, щоб затвердити відповідну резолюцію, постанову, пов'язані з "Кримською платформою", - підсумував голова ВР.
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