Про це повідомили в секретаріаті Радбезу, пише Укрінформ.

Гуманітарні питання розглядатимуться відповідно до пункту порядку денного засідань РБ на 2023 рік "Підтримання миру та безпеки України".

Засідання розпочнеться о 17:00 за Києвом.

Раніше постійна представниця Швейцарії при ООН Паскаль Берісвіл заявляла, що Радбез у травні може розглянути гуманітарну ситуацію в Україні.

Відзначимо, що наразі в Раді Безпеки ООН головує Швейцарія. У квітні питання з порядку денного "Підтримання миру та безпеки України" не обговорювалися взагалі, оскільки в РБ головувала Росія.