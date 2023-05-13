Радбез ООН у понеділок обговорить гуманітарні наслідки агресії РФ в Україні
У понеділок, 15 травня, Рада Безпеки ООН обговорить гуманітарну ситуацію в Україні, спричинену російською війною
Про це повідомили в секретаріаті Радбезу, пише Укрінформ.
Гуманітарні питання розглядатимуться відповідно до пункту порядку денного засідань РБ на 2023 рік "Підтримання миру та безпеки України".
Засідання розпочнеться о 17:00 за Києвом.
Раніше постійна представниця Швейцарії при ООН Паскаль Берісвіл заявляла, що Радбез у травні може розглянути гуманітарну ситуацію в Україні.
Відзначимо, що наразі в Раді Безпеки ООН головує Швейцарія. У квітні питання з порядку денного "Підтримання миру та безпеки України" не обговорювалися взагалі, оскільки в РБ головувала Росія.
- Нагадаємо, у МЗС заявили, що виключення РФ зі складу Радбезу ООН є одним із пріоритетів зовнішньої політики України.
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