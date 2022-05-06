Радбез ООН вперше з 24 лютого ухвалив заяву про "мир та безпеку" в Україні – висловив "глибоку стурбованість"

Короткий текст заяви опубліковано у twitter головуючої в Радбезі Франції.

"Рада Безпеки висловлює глибоку стурбованість щодо підтримання миру та безпеки в Україні. Вона нагадує, що всі держави взяли на себе зобов’язання вирішувати свої суперечки мирними засобами. Вона підтримує зусилля генерального секретаря ООН щодо мирного вирішення проблеми", - йдеться у заяві.

Заяви Ради безпеки узгоджуються консенсусом, тобто текст узгодила в тому числі Росія. Короткий текст, прийнятий у п’ятницю, 6 травня, був розроблений Норвегією та Мексикою, у ньому немає слова "війна".

Це перший погоджений документ Ради безпеки ООН з 24 лютого.

Раніше генсек ООН Антоніу Гуттереш заявив, що відбулось саме незаконне вторгнення РФ на територію України.

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