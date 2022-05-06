Радбез ООН вперше з 24 лютого ухвалив заяву про "мир та безпеку" в Україні – висловив "глибоку стурбованість"
Рада Безпеки ООН висловила "глибоке занепокоєння" щодо війни в Україні, схваливши першу заяву від початку повномасштабного вторгнення РФ
Короткий текст заяви опубліковано у twitter головуючої в Радбезі Франції.
"Рада Безпеки висловлює глибоку стурбованість щодо підтримання миру та безпеки в Україні. Вона нагадує, що всі держави взяли на себе зобов’язання вирішувати свої суперечки мирними засобами. Вона підтримує зусилля генерального секретаря ООН щодо мирного вирішення проблеми", - йдеться у заяві.
Заяви Ради безпеки узгоджуються консенсусом, тобто текст узгодила в тому числі Росія. Короткий текст, прийнятий у п’ятницю, 6 травня, був розроблений Норвегією та Мексикою, у ньому немає слова "війна".
Це перший погоджений документ Ради безпеки ООН з 24 лютого.
- Раніше генсек ООН Антоніу Гуттереш заявив, що відбулось саме незаконне вторгнення РФ на територію України.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.34
Купівля 31.34Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 33.77
- Актуальне
- Важливе