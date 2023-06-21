Про це пише RNZ.

Зазначається, що серед поредагованих новин були матеріали про Ізраїль, Сирію, Тайвань і Китай. Телерадіокомпанія продовжує перевіряти новини, написані звільненим журналістом протягом останніх 5 років.

До цього часу співробітник був у відпустці та не мав доступу до ресурсів видання, а сьогодні представник ЗМІ оголосив про його звільнення.