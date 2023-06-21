Radio New Zealand звільнило журналіста, який дописував проросійську пропаганду до новин про Україну
Radio New Zealand 21 червня повідомило про звільнення журналіста, який дописував російську пропаганду до новин про Україну - наразі вже було виявлено 36 відредагованих матеріалів
Про це пише RNZ.
Зазначається, що серед поредагованих новин були матеріали про Ізраїль, Сирію, Тайвань і Китай. Телерадіокомпанія продовжує перевіряти новини, написані звільненим журналістом протягом останніх 5 років.
До цього часу співробітник був у відпустці та не мав доступу до ресурсів видання, а сьогодні представник ЗМІ оголосив про його звільнення.
- 12 червня щодо співробітника національного радіо Нової Зеландії (RNZ) розпочали службове розслідування - з'явились докази, що він додавав до новин про Україну проросійські коментарі. Починаючи з квітня 2022 року, до багатьох статей міжнародних агенцій було додано прокремлівські наративи: революцію на Майдані було названо "держпереворотом", експрезидента Януковича назвали "обраним проросійським урядом" та багато інших.
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