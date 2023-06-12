Про це пише The Guardian.

Зазначається, що у п'ятницю та суботу з'явилися докази того, що низка статей, написані інформаційними службами Reuters та BBC, були відредаговані RNZ - до них було додано російську пропаганду.

Починаючи з квітня 2022 року, до багатьох статей було додано прокремлівські наративи: революцію на Майдані було названо "держпереворотом", експрезидента Януковича назвали "обраним проросійським урядом". Також, у матеріалах стверджувалось, нібито "прозахідний уряд пригнічував етнічних росіян" та розповідалось про "стурбованість РФ неонацистськими настроями в Україні".

До деяких матеріалів додавалися цілі абзаци, в яких говорилося, що Росія почала вторгнення, оскільки "державний переворот за підтримки США у 2014 році створив загрозу її кордонам і розпалив громадянську війну, через яку російськомовні меншини переслідувалися”.

Окрім того, у відредагованих матеріалах заявлялося, що "Росія анексувала Крим після референдуму, оскільки новий прозахідний уряд пригнічував етнічних росіян на сході та півдні України".

Виконавчий директор RNZ Пол Томпсон 12 червня прокоментував ситуацію, назвавши додані правки "прокремлівським сміттям" та наголосив, що матеріали будуть перевірені на наявність подібних дописів.

За його словами, близько 250 текстів уже розглянуто, 16 статей, які були "неналежним чином відредаговані", були виправлені та отримали редакційну примітку.

"Це таке розчарування, я розбитий, це боляче. Ми повинні докопатися до суті того, як це сталося", - додав Томпсон.

Міністр телерадіомовлення Нової Зеландії Віллі Джексон був проінформований про ситуацію на вихідних - за його словами, це "важлива проблема" та "безпрецедентна ситуація для RNZ".

Наразі винного співробітника відправили у відпустку, він більше не має доступу до комп'ютерних систем Радіо, поки триває розслідування.

The Guardian наголошує, що RNZ включає національну радіостанцію та новинний сайт. Організація фінансується державою, але має редакційну незалежність, це дуже впливове ЗМІ у Новій Зеландії - крім того, що воно є однією з найбільших редакцій країни, то ще й має угоди про надання інформації всім великими комерційним медіаорганізаціям країни.