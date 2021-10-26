Радник Байдена заявив, що РФ близька до використання газу як зброї, але "Північний потік-2" не запустять до березня

Про це Хохштейн сказав журналістам 25 жовтня, передає Reuters.



"Я думаю, що ми наближаємося до цієї межі (використання газу як зброї - ред.), якщо Росія дійсно має газ для поставок і вирішить цього не робити, а зробить це лише у випадку, якщо Європа погодиться на інші вимоги, абсолютно не пов'язані (з продажем газу - ред.)", – сказав Хохштейн.



Радник Байдена зазначив, що ціни на газ в Європі зросли у тому числі через сухий сезон у Китаї, який знизив виробництво енергії з гідроенергетики та посилив глобальну конкуренцію за природний газ.



Проте, за словами Хохштейна, РФ найкраще підходить Європі як постачальник газу.



"Я не сумніваюся, і (Міжнародне енергетичне агентство - ред.) само підтвердило, що єдиним постачальником, який дійсно може змінити європейську енергетичну безпеку цієї зими, є Росія", - сказав Хохштейн.



Радник Байдена наголосив, що Росія може збільшити постачання газу, причому зробити це швидко через наявні газогони.



Хохштейн додав, що схвалення Німеччиною та Єврокомісією запуску російського газогону "Північний потік-2", швидше за все, затягнеться до березня, тому, якщо Росія заявляє, що може швидко збільшити постачання газу, вона має робити це вже зараз через наявня газогони.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна готова запропонувати додатковий транзит до ЄС 55 млрд кубометрів газу.

Радниця міністра енергетики Лана Зеркаль заявила, що всім, хто хоче постачати газ через Україну, запропоновано знижку.

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