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Радник президента США Салліван не виключає, що РФ може анексувати Донбас

7 лютого, 2022 понедiлок
09:19
Світ Джейк Салліван

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що Росія може атакувати Україну у різних формах, навіть анексувати Донбас

Про це він заявив в ефірі низки американських ЗМІ, передає CNBC.

"Ми віримо, що росіяни створили можливості для проведення значної військової операції в Україні, і ми наполегливо працюємо, щоб підготувати відповідь", - повідомив він.

За його словами, атака може приймати різні форми, зазначив він. Можливі атаки можуть включати анексію українського Донбасу, кібератаки або повномасштабне вторгнення.

"Частково причиною того, чому ми так інтенсивно працювали протягом останніх кількох місяців, є не просто підготовка до однієї надзвичайної ситуації, а й підготовка до всіх непередбачених ситуацій і робота з нашими союзниками та партнерами над тим, як буде виглядати відповідь у кожному з цих випадків", - зауважив Салліван.

В інтерв’ю ABC він сказав, що існує "дуже чітка" ймовірність, що Росія атакує Україну "у будь-який момент".

"Ми віримо, що існує дуже велика ймовірність того, що Володимир Путін віддасть наказ про атаку на Україну. Це може приймати різні форми. Це може статися як завтра, так і за кілька тижнів. (Путін, - ред.) поставив себе в позицію з розгортанням військ, щоб мати можливість діяти агресивно проти України в будь-який момент", - зазначив Салліван.

Він додав, що Сполучені Штати співпрацюють з союзниками і продовжують наполягати на дипломатії.

Салліван сказав, що Сполучені Штати готові відповісти, незалежно від рішення Росії.

"Якщо вони замість цього виберуть піти шляхом ескалації, це обійдеться українцям величезною людською ціною. Але, ми віримо, з часом це обійдеться справжньою стратегічною ціною для Владіміра Путіна", - зазначив він.

  • Нагадаємо, у ЗМІ з'явилась інформація, що розвідка США викрила план Росії сфабрикувати відео, на якому зображено напад українців на російську територію або російськомовних людей на Сході України та використати це як привід для вторгнення. Згодом Пентагон підтвердив ці дані.
  • Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відреагував на інформацію і заявив, що "подібна інформація вже озвучувалась".
  • Згодом німецьке видання Bild оприлюднило плани Росії, за якими вона прагне встановити в Києві маріонетковий уряд та приєднати Україну до Союзної держави РФ та Білоруссю.

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