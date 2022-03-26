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Радник Резнікова вважає, що ЗСУ повернуть контроль над Херсоном 26 березня

26 березня, 2022 субота
15:03
війна з Росією Херсон

Радник міністра оборони Маркіян Лубківський вважає, що ЗСУ встановлять контроль над тимчасово окупованим Росією Херсоном 26 березня

Про це він заявив в ефірі ВВС Radio 4, передає НВ.

"Я вважаю, що сьогодні місто буде повністю під контролем українських збройних сил", - сказав він.

Лубківський зазначив, що ЗСУ за останні два дні закінчили операцію на Київщині.

"Тому інша частина збройних сил зараз зосереджена на південній частині країни, де вони намагаються відбити Херсон та деякі інші міста", - додав радник міністра.

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Міністерства оборони
Херсон
ЗСУ
Маркіян Лубківський
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