Радник Резнікова вважає, що ЗСУ повернуть контроль над Херсоном 26 березня

Про це він заявив в ефірі ВВС Radio 4, передає НВ.

"Я вважаю, що сьогодні місто буде повністю під контролем українських збройних сил", - сказав він.

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Лубківський зазначив, що ЗСУ за останні два дні закінчили операцію на Київщині."Тому інша частина збройних сил зараз зосереджена на південній частині країни, де вони намагаються відбити Херсон та деякі інші міста", - додав радник міністра.