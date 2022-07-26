Про це інформує HVG.

Хегедюс, яка попередньо приятелювала з Віктором Орбаном близько двох десятиліть, 26 липня попросила про відставку та надала журналістам листа, якого надіслала премʼєру вранці.

У тексті політикиня пише, що з прикрістю змушена завершити співпрацю з Орбаном у зв’язку з його "ганебною позицією".

За словами Хегедюс, рішення вже визрівало певний час через послідовні антиліберальні кроки прем’єра. Вона зазначає, що після промови Орбана, яка "суперечить усім її базовим цінностям", у неї не було інакшого вибору.

"Хоча Ви ніколи не обмежували мою свободу дій, я тепер маю публічно розірвати зв’язки через те, що пролунало у Тушваньош", - написала Хегедюс.

Крім того, вона називає промову Орбана відкрито расистською і "такою, що сподобалась би і Геббельсу". Хегедюс також зазначає, що "у найбільших жахах не могла уявити", що Орбан зайде у своїх словах настільки далеко.

Хегедюс написала листа також головному рабину Угорщини, який серед перших засудив промову прем'єра, та висловила йому свою підтримку.

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