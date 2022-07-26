English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Радниця Орбана Хегедюс пішла з посади після його скандальної промови про "чистоту нації"

Радниця Орбана Хегедюс пішла з посади після його скандальної промови про "чистоту нації"

26 липня, 2022 вiвторок
17:00
Світ Жужа Хегедюш

Радниця прем’єр-міністра Угорщини Жужа Хегедюш покинула свою посаду після скандальної промови Віктора Орбана про "чистоту нації" і "занепад Європи"

Про це інформує HVG.

Хегедюс, яка попередньо приятелювала з Віктором Орбаном близько двох десятиліть, 26 липня попросила про відставку та надала журналістам листа, якого надіслала премʼєру вранці. 

У тексті політикиня пише, що з прикрістю змушена завершити співпрацю з Орбаном у зв’язку з його "ганебною позицією".

За словами Хегедюс, рішення вже визрівало певний час через послідовні антиліберальні кроки прем’єра. Вона зазначає, що після промови Орбана, яка "суперечить усім її базовим цінностям", у неї не було інакшого вибору.

"Хоча Ви ніколи не обмежували мою свободу дій, я тепер маю публічно розірвати зв’язки через те, що пролунало у Тушваньош", - написала Хегедюс. 

Крім того, вона називає промову Орбана відкрито расистською і "такою, що сподобалась би і Геббельсу". Хегедюс також зазначає, що "у найбільших жахах не могла уявити", що Орбан зайде у своїх словах настільки далеко. 

Хегедюс написала листа також головному рабину Угорщини, який серед перших засудив промову прем'єра, та висловила йому свою підтримку.

  • Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан потрапив у скандал через націоналістичні заяви, виступивши проти змішання європейських і неєвропейських рас

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
ЄС
Угорщина
Віктор Орбан
Читайте також:
Марія Захарова
25 липня, 2022 понедiлок
Росія пригрозила Україні та Євросоюзу за слова про перемогу на полі бою
Євген Єнін
25 липня, 2022 понедiлок
Росія може дотиснути Білорусь, Україна готується до найгірших сценаріїв у війні, - МВС
Сергій Лавров
24 липня, 2022 неділя
Розвідка Британії вказала на справжню мету заяви Лаврова про розширення географії війни
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.34
    Купівля 38.34
    Продаж 39.3
  • EUR
    Купівля 38.72
    Продаж 39.84
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
26 липня
18:05
Віктор Орбан
Орбан відхиляє звинувачення у расизмі від своєї радниці, яка звільнилася після його скандальної промови
17:55
Ексклюзив
окупанти
Росіяни перекидають під Херсон залишки техніки з інших напрямків, - представник мерії
17:45
Ексклюзив
міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко
"Я залишився практично один і представляв Україну з владними повноваженнями": мер Нової Каховки про досвід роботи в окупації
17:43
Північний потік газ
РФ продавала до Європи 83% своїх енергоресурсів і втрачає від санкцій значно більше за європейців, - діловий журнал Fortune
17:40
Дія
Українці подали понад 5 тис. заявок на гранти за програмою "єРобота" для створення нового бізнесу
17:26
Окупант пожалівся матері, що командування назвало його бригаду боягузами за нездатність захопити село, - перехоплення
17:25
Єврокомісія
ЄС позитивно оцінив здійснені Україною кроки на шляху до європейської інтеграції
17:24
Знаменита фотографиня Енні Лейбовіц зняла подружжя Зеленських для Vogue
17:20
Ексклюзив
Тетяна Козаченко
Демченко, Татаров, Любченко і Богдан - яскраві приклади ігнорування закону про люстрацію, - юристка
17:15
NFT-музей війни в Україні
NFT-твори українських митців використають для відновлення зруйнованих Росією об'єктів культури
17:12
Ердоган
Ердоган планує зустрітися з Путіним у Сочі
17:09
медичні засоби
Рецепти на антибіотики дозволили виписувати середньому медичному персоналу в селах
17:01
Попасна
У Росії підрахували, що на відбудову окупованих територій України буде потрібно близько $750 млрд
16:44
Німеччина передала Україні обіцяні три РСЗВ Mars II
16:42
виставка "Baranovsky. Ukraina. Діти
В Києві відкрилась виставка "Baranovsky. Ukraina. Діти"
16:35
PR
Хлорофіл б'є рекорди продажів
16:35
FlixBus відкриває нову лінію в Україні - до Словаччини та Австрії
Найбільший автоперевізник Європи FlixBus відкриває лінію з України до Словаччини та Австрії
16:33
Ексклюзив
Поблизу Херсона ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів, окупанти тікають в паніці
Для контрнаступу ЗСУ на Херсонщині потрібно знищити залізничні мости через Дніпро, - військовий експерт Снєгирьов
16:24
Маріупольці задихаються від диму через підпал окупантами місцевості навколо річки Кальчик, - міськрада
16:23
Нарва радянський танк
В естонській Нарві відмовилися демонтувати радянський пам'ятник, мер пояснила це заклопотаністю соціальними питаннями
16:19
хасиди Умань
Ізраїль закликав своїх громадян не їхати до України на святкування Рош ха-Шана
16:18
ДТП з участю військового броньовика Тигр у Росії
Z-аварія. У Росії трапились одразу дві ДТП за участю військових бронеавтомобілів "Тигр"
16:11
ФГВФО
Фонд гарантування почав відшкодовувати кошти вкладникам Мегабанку незалежно від терміну вкладу
15:59
У Стамбулі запрацював координаційний центр моніторингу зернових коридорів, - міноборони Туреччини
15:45
Тарас Кремінь
Закон про мову: омбудсмен за 10 днів отримав рекордну кількість скарг від інтернет-користувачів
15:37
Ексклюзив
АЗС
Бензин в Україні незабаром коштуватиме 56-57 грн за літр, - економіст Пендзин
15:21
Офіс генпрокурора
Передавала окупантам дані про дислокацію українських військових: мешканку Донеччини підозрюють у держзраді
15:04
Ексклюзив
На Харківщині ворог зменшив інтенсивність наступальних спроб і більше обороняється, - заступниця командира батальйону "Карпатська Січ" Чашка
15:02
Лукашенко
Лукашенко заявив, що українці самі підпалюють зернові поля заради "страшної картинки"
15:00
Росіяни прибирають українські назви з дороговкажчиків
Росіяни хочуть перейменувати тимчасово окупований Маріуполь
14:42
санкції проти РФ
ЄС продовжив економічні санкції проти РФ на пів року
14:38
У Чугуєві під завалами зруйнованого окупантами Будинку культури виявили тіло загиблої 30-річної жінки
14:27
електроенергія
Україна заробила перші пів мільярда гривень на експорті електроенергії
14:23
Новий фільм українського режисера Антоніо Лукіча "Люксембург, Люксембург" презентують на Венеційській бієнале
14:17
ДБР
Лавриновича та Грищенка оголошено в державний і міжнародний розшук
14:06
Сергій Шкарлет
У регіонах України планують запровадити посади спеціалістів з безпеки в освітньому середовищі
14:00
Оновлено
nord stream 1 Північний потік газ
Країни ЄС уклали угоду про скорочення споживання газу на 15%
13:57
Ексклюзив
Павло Клімкін
Експорт зерна не морем здорожчує продукт, але логістика має працювати, - Клімкін
13:55
санкції проти Росії
Губернатори областей і глава Якутії: Велика Британія додала 42 особи у список персональних санкцій проти РФ
13:48
лісові пожежі
На сході Німеччини через аномальну спеку вирують лісові пожежі
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV