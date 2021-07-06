Радуцький: наразі третина українців мають антитіла до коронавірусу

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

“Третина українців мають антитіла до коронавірусної хвороби. Про це свідчать попередні дані дослідження, що проводить МОЗ, Центр громадського здоров’я, Світовий банк та Український інститут соціальних досліджень імені Яременка”, - зауважив він.

Радуцький зазначив, що впродовж липня група соціологів та медпрацівників буде відвідувати українські домогосподарства, щоб провести опитування та зробити безкоштовний тест на антитіла до COVID-19.

"На даний час у дослідженні взяли участь близько 6 тисяч людей. 33% з них мають певний імунітет до коронавірусу", - повідомив він.

За його словами, на наступному етапі дослідження фахівці визначать, яким чином антитіла утворились в організмі цих людей.

"Важливо визначити, чи значною є частка тих, хто перехворів у легкій формі і навіть не здогадувався, що був інфікований. Остаточні дані дослідження планують опублікувати наприкінці серпня", - додав Радуцький.

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