Радуцький: Спад COVID-хвилі розпочнеться не раніше січня
В Україні пік пандемії коронавірусу може розпочатись раніше середини листопада, а на спад спалах піде десь у січні 2022 року
Про це повідомив голосва парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, передає РБК-Україна.
Так, у деяких регіонах "червоної" зони в три рази збільшилася кількість вакцинацій на день. Радуцький вважає, якщо така тенденція продовжиться, "то може і весняної хвилі не буде".
"Пік прогнозували на середину листопада, але судячи з цифр, які бачимо зараз, боюся, що він настане навіть раніше. Спираючись на статистику минулих хвиль пік, спад почнеться не раніше січня, в кращому випадку", - наголосив він.
Радуцький додав, що вакцини вистачить, за даними МОЗ, середній залишок на складах в районі 10 млн доз і поставки не припиняються.
- Нагадаємо, за добу в Україні зафіксовано 22 415 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1 771, медпрацівників – 345).
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