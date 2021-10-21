Антирекорд: за добу від коронавірусу померли 546 українців, виявлено понад 22 тис. нових випадків

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 4 892 особи;

летальних випадків – 546;

одужало – 8 036 осіб.

І показник виявлених нових випадків за добу і добова кількість смертей є максимальними за період пандемії коронавірусу.



За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 701 600 осіб;

одужало – 2 352 835 осіб;

летальних випадків – 62 389;

проведено ПЛР-тестувань – 13 781 546.