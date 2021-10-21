Антирекорд: за добу від коронавірусу померли 546 українців, виявлено понад 22 тис. нових випадків
За добу в Україні зафіксовано 22 415 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 771, медпрацівників – 345)
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 4 892 особи;
- летальних випадків – 546;
- одужало – 8 036 осіб.
І показник виявлених нових випадків за добу і добова кількість смертей є максимальними за період пандемії коронавірусу.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 701 600 осіб;
- одужало – 2 352 835 осіб;
- летальних випадків – 62 389;
- проведено ПЛР-тестувань – 13 781 546.
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